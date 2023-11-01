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Минфин отверг обвинение Carlsberg в краже бизнеса

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В российском Минфине ответили на обвинение гендиректора Carlsberg в краже российского бизнеса компании. В ведомстве указали, что компания не находится в собственности государства, а передана во временное управление Росимущества, и это не предполагает изменения структуры собственности.

Минфин отверг обвинение Carlsberg в краже бизнеса

Накануне генеральный директор Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсен заявил, что российское правительство украло бизнес производителя в РФ. «Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России», сказал Аруп-Андерсен.

«Напомним, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, издан указ президента РФ», — говорится в сообщении Минфина.

В марте 2022 года Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. Убытки компании от этого шага составили в августе 2022 года $630 млн. В июне 2023 года датский производитель сообщил, что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не раскрыл покупателя.

Но уже в следующем месяце Владимир Путин подписал указ, по которому доли Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества.  

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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