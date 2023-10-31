Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса

Гендиректор Carlsberg обвинил российское правительство в краже бизнеса. «Они украли наш бизнес в России», – заявил Джейкоб Ааруп-Андерсен. Ранее доля датской компании в «Балтике» была передана в управление Росимуществу.

Глава датской корпорации Carlsberg выступил с заявлением, в котором обвинил российские власти в краже бизнеса.

«Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России», – цитирует Reuters Аарупа-Андерсена.

В июле указом президента РФ Владимира Путина доля Carlsberg в пивоваренной компании «Балтика» была передана во временное управление Росимуществу.

Говоря о передаче бизнеса, Ааруп-Андерсен отметил, что Carlsberg «не собирается помогать придать этому узаконенный вид». Он также добавил, что «Балтика» потеряет права на продажу продукции под брендом Carlsberg по истечении лицензионных соглашений, то есть после 1 апреля 2024 года.

Ранее суд запретил Роспатенту ограничивать права «Балтики» на международные марки Carlsberg Group.

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