Российская «Балтика» пытается запретить Carlsberg использовать бренд в странах СНГ

Первый вице-президент переданной Росимуществу «Балтики» Александр Дедегкаев обратился в администрацию президента и попросил помочь защитить бренды компании в странах, которые Россия считает дружественными, узнали «Ведомости». В «Балтике» хотят, чтобы патентные ведомства стран СНГ прекратили регистрацию лицензионных договоров на использование основных брендов группы.

Ранее в декабре датская Carlsberg проиграла «Балтике» в суде по делу об использовании лицензионных соглашений на бренды пива.

При этом еще в июле представители российской компании без участия президента Таймураза Боллоева по поручению Carlsberg подписали договоры о переходе прав на данный товарный знак аффилированным с датским холдингам структурам: ООО «Виста биуай Ко», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Карлcберг Азербайджан» и другие.

По словам Дедегкаева, соглашения были заключены лицом, чьи полномочия были прекращены за два дня до подписания документов. О ком конкретно идет речь, не уточняется.

В этой связи издание напоминает об аресте бывших топ-менеджеров компании Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Они подозреваются в мошенничестве, которое якобы состояло в уступке прав на часть брендов «Балтики» иностранным структурам Carlsberg.

Подписанные летом документы, отмечает Дедегкаев в письме главе администрации президента Антону Вайно, означают передачу на 20 лет структурам Carlsberg прав на использование товарных знаков «Балтика» в ряде странах СНГ.

Таким образом, находящаяся под управлением Росимущества «Балтика» не может использовать бренд «Балтика» в этих государствах. При этом бренд представляет собой наиболее ценных и узнаваемый актив.

В настоящее время структуры датского холдинга проходят регистрацию лицензионных договоров в патентных ведомствах упомянутых в письме стран. В Белоруссии процедуры уже завершены.

Ранее в начале месяца президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества с предложением национализировать компанию. Генеральный директор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса.

Фото на обложке: DenisMArt / Shutterstock