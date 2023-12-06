Президент «Балтики» предложил национализировать компанию

Еще один источник, близкий к компании, также сообщил, что национализация действительно обсуждается. Боллоев в своем письме утверждает, что это — «единственный выход в сложившейся ситуации».

Когда гендиректор Carlsberg (которой принадлежала «Балтика») Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил российскую сторону в краже бизнеса, в Минфине ответили, что компания не находится в собственности государства. А передача во временное управление Росимущества не предполагает изменений структуры собственности.

Боллоев, в свою очередь, обвиняет Carlsberg в «недружественны и противоправных действиях», в частности, в передаче лицензионных прав на бренд «Балтика» для использования в 11 странах (в основном СНГ) сроком на 20 лет. В ноябре по подозрению в содействии Carlsberg МВД и ФСБ задержали двоих топ-менеджеров «Балтики». Им вменяют передачу датскому холдингу прав на бренды компании.

Боллоев в своем письме Росимуществу также указывает, что при оценке «Балтики» нужно учитывать некоторые обстоятельства. Например, балансовую стоимость основных средств, которые составляют 17 млрд рублей.

Carlsberg, пишет президент «Балтики», не инвестировал в модернизацию основных фондов компании и не вкладывал средства в развитие и создание новых производственных площадок.

Боллоев настаивает, что предприятию сегодня нужны значительные средства на обновление технологического оборудования и программного обеспечения.

Carlsberg планировал продать российский бизнес в середине 2023 года.

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