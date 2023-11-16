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Два топ-менеджера «Балтики» задержаны по подозрению в содействии Carlsberg — «Фонтанка»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сотрудники МДВ и ФСБ провели полтора десятка обысков в офисах пивоваренной компании «Балтика» и ее руководства. В результате были задержаны два топ-менеджера. Их заподозрили в том, что они передавали владельцу «Балтики» — датской Carlsberg Group — права на бренды компании, сообщает «Фонтанка».

Два топ-менеджера «Балтики» задержаны по подозрению в содействии Carlsberg — «Фонтанка»

Еще один подозреваемый успел покинуть Россию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Максимальное наказание за данное преступление — 10 лет лишения свободы.

В марте 2022 года Carlsberg объявил об уходе с российского рынка. Убытки компании от этого шага составили в августе 2022 года $630 млн. В июне 2023 года датский производитель сообщил, что подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса, но не раскрыл покупателя.

Но уже в следующем месяце Владимир Путин подписал указ, по которому доли Danone и «Балтики» перешли под управление Росимущества.  

Позднее гендиректор Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсен заявил, что российское правительство украло бизнес производителя в РФ. «Нельзя не признать тот факт, что они украли наш бизнес в России». Минфин отверг обвинение Carlsberg в краже бизнеса. В ведомстве указали, что компания не находится в собственности государства, а передана во временное управление Росимущества, и это не предполагает изменения структуры собственности.

Фото на обложке: Unsplash

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