Carlsberg проиграла «Балтике» в суде по делу об использовании лицензионных соглашений на бренды пива. Права на использование брендов Carlsberg оставили за «Балтикой». Датская компания объявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» в октябре.
Датская пивоваренная компания Carlsberg проиграла в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти российской компании «Балтика» в деле об использовании лицензионных соглашений на свои бренды пива. Об этом сообщает ТАСС.
Односторонний отказ Carlsberg Breweries A/S от соглашений на производство и продажу пива брендов Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage признан незаконным.
Carlsberg объявила о расторжении соглашений с «Балтикой» в октябре 2023 года. Позже компания обвинила российские власти в краже своего бизнеса, но Минфин отверг эти обвинения.
Фото на обложке: Pavlo Lys /
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