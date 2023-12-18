Carlsberg проиграла «Балтике» в суде по делу об использовании лицензионных соглашений на бренды пива. Права на использование брендов Carlsberg оставили за «Балтикой». Датская компания объявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» в октябре.

Carlsberg проиграла «Балтике» в суде по делу об использовании лицензионных соглашений на бренды пива