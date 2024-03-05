«Балтика» подала иск к датской Carlsberg на 4,4 млрд рублей

Пивоваренная компания «Балтика» подала судебный иск к датской Carlsberg на 4,4 млрд рублей. В иске указано, что вся сумма – долг и проценты за пользование займом. На данный момент «Балтика» все еще входит в Carlsberg Group, но с июля 2023 года находится во временном управлении Росимущества.

ООО «Пивоваренная компания ”Балтика”» подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании средств с датской Carlsberg Breweries A/S. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сумма судебного иска составляет 4,41 млрд рублей, из которых 4,09 млрд рублей – основной долг одной компании перед другой. Остальная сумма – проценты за пользование займом. Других подробностей не приводится, компании не прокомментировали подачу иска.

На данный момент «Балтика» входит в Carlsberg Group, однако с июля 2023 года находится во временном управлении Росимущества. После передачи управления датская компания Carlsberg объявила о расторжении лицензионных соглашений на бренды с «Балтикой».

Фото на обложке: Grand Warszawski / Shutterstock