«Балтика» подала иск к датской Carlsberg на 4,4 млрд рублей

Пивоваренная компания «Балтика» подала судебный иск к датской Carlsberg на 4,4 млрд рублей. В иске указано, что вся сумма – долг и проценты за пользование займом. На данный момент «Балтика» все еще входит в Carlsberg Group, но с июля 2023 года находится во временном управлении Росимущества.
ООО «Пивоваренная компания ”Балтика”» подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании средств с датской Carlsberg Breweries A/S. Об этом сообщил «Коммерсант».
Сумма судебного иска составляет 4,41 млрд рублей, из которых 4,09 млрд рублей – основной долг одной компании перед другой. Остальная сумма – проценты за пользование займом. Других подробностей не приводится, компании не прокомментировали подачу иска.
На данный момент «Балтика» входит в Carlsberg Group, однако с июля 2023 года находится во временном управлении Росимущества. После передачи управления датская компания Carlsberg объявила о расторжении лицензионных соглашений на бренды с «Балтикой».
Фото на обложке: Grand Warszawski /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Треть нарушений в области рекламы в 2023 году составили объявления телеком-операторов — ФАС
- 2 Проверки IT-компаний от ФАС выведут из-под моратория
- 3 В Госдуму внесли законопроект о регулировании маркетплейсов
- 4 «Киви Банк» подал в суд на своих собственников
- 5 Кто и как должен обеспечивать питанием вахтовых сотрудников
ВОЗМОЖНОСТИ
05 марта 2024
07 марта 2024
10 марта 2024