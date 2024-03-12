Российские специалисты разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта

Специалисты Сеченовского Университета разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта. Подобные устройства уже существуют, но в России не производятся, сообщили РИА Новости в вузе.
Разработка представляет собой перчатку с пятью силиконовыми актуаторами, которые располагаются поверх пальцев пациента и под воздействием сжатого воздуха меняют форму, помогая сгибать пальцы.
Инсульт может привести к ослаблению и нарушению подвижности пальцев и кистей рук, восстановить моторику можно с помощью физиотерапии и упражнений. Прототип перчатки позволяет сгибать пальцы в автоматическом режиме, чтобы вернуть им подвижность, отмечается в сообщении.
Разработчики говорят, что их устройство поможет пациенту выработать мышечную память за счет многократного повторения заданного набора движений.
Фото на обложке: SpeedKingz /
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