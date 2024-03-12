Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций

Qiwi 11 марта провела внеочередное собрание по вопросу обратного выкупа акций — акционеры группы не одобрили это предложение. Об этом говорится в материалах компании.

Компания планировала выкупить обыкновенные акции класса «Б», включая ADS, с Nasdaq и Московской биржи, их максимальное количество по кипрскому законодательству не должно превышать 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271 тыс. 297 ADS).

Планировалось, что максимальная цена выкупа одной акции на Московской бирже не превысит 581 рубля.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа. Крупнейшим акционером компании выступает Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов.

Компания собиралась провести процедуру buyback с Nasdaq и Мосбиржи после завершения сделки по продаже российских активов, «действуя в интересах всех стейкхолдеров Qiwi plc». Это позволило бы предоставить ликвидность тем акционерам, кто хочет монетизировать свои доли.

19 января Qiwi объявила о продаже российского бизнеса гонконгской компании Fusion Factor за 24 млрд рублей. Компанией-покупателем владеет исполнительный директор группы Qiwi Андрей Протопопов. Сделку закрыли 30 января.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у «Киви Банка». После этого Qiwi Plc выразила сомнения, что сделку по продаже бизнеса в России смогут оплатить в срок. Тогда же группа заявила, что если Fusion Factor Fintech не выполнит свои обязательства, Qiwi Plc будет вынуждена сократить или отложить обратный выкуп.

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