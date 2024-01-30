Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Qiwi закрыла сделку по продаже активов в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Qiwi закрыла сделку по продаже активов в России. Покупателем выступила Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга. О продаже российских активов Qiwi стало известно 19 января, сумма сделки составила 24 млрд рублей.

Qiwi закрыла сделку по продаже активов в России

Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов, пишет РБК со ссылкой на заявление компании. 

Новым главой Qiwi plc назначен Алексей Мащенков. По его словам, приоритетом компании теперь является создание акционерной стоимости и обеспечение прибыльного роста бизнеса.

Андрей Протопопов покинул совет директоров и должность главного исполнительного директора Qiwi, он продолжит руководить бизнесом в России.

Qiwi сообщила о продаже российских активов гонконгской Factor Fintech Limited 19 января. Сумма сделки составила 24 млрд рублей.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 От терминалов к таксистам и электронной коммерции: опыт QIWI в региональном B2B-бизнесе
  2. 2 Закон о финансовом маркетплейсе и снятие наличных с виртуальных карт: финтех-дайджест
  3. 3 QIWI Universe 2019: рассказываем про пилотные проекты
  4. 4 Совместный пилот QIWI Терминалов и D&D Games
  5. 5 Совместный пилот QIWI Кассы и команды «Сарафан: поиск мастеров»
Совкомбанк
Узнайте, что думают сотрудники банка о переходе на четерехдневную рабочую неделю
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ