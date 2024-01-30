Qiwi закрыла сделку по продаже активов в России. Покупателем выступила Fusion Factor Fintech Limited из Гонконга. О продаже российских активов Qiwi стало известно 19 января, сумма сделки составила 24 млрд рублей.
Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов, пишет РБК со ссылкой на заявление компании.
Новым главой Qiwi plc назначен Алексей Мащенков. По его словам, приоритетом компании теперь является создание акционерной стоимости и обеспечение прибыльного роста бизнеса.
Андрей Протопопов покинул совет директоров и должность главного исполнительного директора Qiwi, он продолжит руководить бизнесом в России.
Qiwi сообщила о продаже российских активов гонконгской Factor Fintech Limited 19 января. Сумма сделки составила 24 млрд рублей.
Фото на обложке: Primakov /
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