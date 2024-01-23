Qiwi проведет внеочередное собрание акционеров для одобрения программы выкупа акций с Мосбиржи и Nasdaq. Байбэк произойдет в частности за счет полученной нераспределенной прибыли. Ранее компания объявила о продаже российских активов компании из Гонконга.

Qiwi созывает внеочередное собрание акционеров. Его назначили на 11 марта, мероприятие пройдет на Кипре, говорится в сообщении компании.

На повестке собрания встанет одобрение программы обратного выкупа акций с Мосбиржи и американской биржи Nasdaq. Компания рассчитывает провести байбэк в частности за счет полученной нераспределенной прибыли.

«Максимальная цена приобретения обыкновенной акции Qiwi plc класса “Б2", включая акции, представленные американскими депозитарными расписками на Московской Бирже, может составить не более 581 рубля за акцию», – рассказали в пресс-службе Qiwi.

По пока неутвержденным условиям Qiwi plc должна распорядиться ценными бумагами в течение двух лет с момента обратного выкупа, в противном случае их аннулируют.

19 января Qiwi объявила о продаже российского бизнеса гонконгской компании Fusion Factor за 24 млрд рублей. Компанией-покупателем владеет исполнительный директор группы Qiwi Андрей Протопопов.

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