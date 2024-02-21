ЦБ России отозвал лицензию у «Киви-банка»

С 21 февраля ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви-банка». Это первый случай отзыва с августа 2022 года. RB.RU направил запрос в кредитную организацию.
Банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора, поэтому в течение последнего года к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление некоторых операций.
Кроме того, по данным ЦБ, что «Киви-банк» часто допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства. Регулятор также указывает на «многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций».
На фоне сообщений об отзыве лицензий цена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Qiwi, торгующихся на Мосбирже, снизилась на 25%, до 360,5 рублей за одну бумагу.
- В июле 2023 года «Киви-банк» ограничил физлицам перевод средств и снятие наличных по требованию ЦБ РФ. У регулятора есть претензии к составлению отчетности и ведению документации. Пользоватери «Киви-банка» не могли вывести деньги из кошелька через СПБ, перевести деньги из кошелька через Contact, погасить банковский кредит, кроме займов микрофинансовых организаций.
Фото на обложке: rafapress /
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