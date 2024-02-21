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Расписки Qiwi рухнули в цене на 50% на фоне отзыва лицензии у «Киви Банка»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Депозитарные расписки Qiwi на минимуме упали в цене на 50% — до 240,5 рублей. Это случилось после отзыва лицензии ЦБ у «Киви Банка». Мосбиржа при этом объявила второй дискретный аукцион по бумагам компании за день.

Расписки Qiwi рухнули в цене на 50% на фоне отзыва лицензии у «Киви Банка»

Московская биржа объявила по бумагам Qiwi второй за день дискретный аукцион с 12:24 мск до 12:54 мск. Его запускают вместо обычных торгов во время резких колебаний стоимости акций, доступны только лимитные заявки с указанием цены, рыночные не принимаются.

Стоимость расписок Qiwi упала более чем на 20% от цены на момент начала предыдущего дискретного аукциона — 362 рублей, сообщила Мосбиржа. На 13:15 мск цена бумаг составляла 264 рубля (снижение на 45%).

Расписки Qiwi рухнули после того, как Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». ЦБ объяснил, что банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора. 

Это стало первым случаем отзыва банковской лицензии с августа 2022 года.

Пополнение кошелька Qiwi после отзыва лицензии у банка стало недоступно, также платежная система заблокировала вывод средств, перестали принимать платежи терминалы сервиса в Москве. «Киви Банк» сообщил о закрытии своих офисов в столице, Санкт-Петербурге и Казани. В организации сейчас введена временная администрация.

ЦБ также заявил, что на электронные кошельки не распространяется система страхования вкладов.

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Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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