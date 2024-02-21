Расписки Qiwi рухнули в цене на 50% на фоне отзыва лицензии у «Киви Банка»

Депозитарные расписки Qiwi на минимуме упали в цене на 50% — до 240,5 рублей. Это случилось после отзыва лицензии ЦБ у «Киви Банка». Мосбиржа при этом объявила второй дискретный аукцион по бумагам компании за день.
Московская биржа объявила по бумагам Qiwi второй за день дискретный аукцион с 12:24 мск до 12:54 мск. Его запускают вместо обычных торгов во время резких колебаний стоимости акций, доступны только лимитные заявки с указанием цены, рыночные не принимаются.
Стоимость расписок Qiwi упала более чем на 20% от цены на момент начала предыдущего дискретного аукциона — 362 рублей, сообщила Мосбиржа. На 13:15 мск цена бумаг составляла 264 рубля (снижение на 45%).
Расписки Qiwi рухнули после того, как Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». ЦБ объяснил, что банк нарушал федеральные законы и не соблюдал требования регулятора.
Это стало первым случаем отзыва банковской лицензии с августа 2022 года.
Пополнение кошелька Qiwi после отзыва лицензии у банка стало недоступно, также платежная система заблокировала вывод средств, перестали принимать платежи терминалы сервиса в Москве. «Киви Банк» сообщил о закрытии своих офисов в столице, Санкт-Петербурге и Казани. В организации сейчас введена временная администрация.
ЦБ также заявил, что на электронные кошельки не распространяется система страхования вкладов.
Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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