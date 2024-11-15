«Совкомбанк» выкупил финтех-бизнес закрытого «Рокетбанка» — «Ъ»

«Совкомбанк» приобрел финтех-платформу «Рокет», которая ранее работала под брендом «Рокетбанк» на лицензии «Киви банка», с планами перезапустить проект под старым брендом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к сделке.

В феврале этого года Банк России отозвал банковскую лицензию у «Киви банка», мотивируя это вовлеченностью компании в высокорисковые операции и нарушениями требований антиотмывочного законодательства. В 2023 году активы «Киви банка» составляли 75 млрд рублей. Именно на его лицензии до решения ЦБ работала платформа «Рокет».



По словам собеседников газеты, в сделку вошли бренд «Рокетбанка» и его команда, а клиентская база, вероятно, потребует восстановления. Необходимые инвестиции в перезапуск проекта (затраты на рекламу, зарплаты и технологии) один из источников «Ъ» оценил в 1–3 млрд рублей, а сумму сделки «Совкомбанка» и «Киви» — в $1 млн.

«Рокетбанк» обладал хорошим позиционированием, брендом и имиджем, поэтому «Совкомбанку» будет лучше перезапускать проект без слияния с основной структурой банка, чтобы зацепить непокрытый пласт клиентской базы, заявил газете гендиректор «Бизнесдром» Павел Самиев. Источники «Ъ» не исключают, что первое время обновленный проект будет работать на лицензии материнской компании, но в дальнейшем может получить собственную лицензию.

«Рокетбанк» был запущен в 2013 году на базе лицензии банка «Интеркоммерц». В 2015 году после ее отзыва «Рокетбанк» за 300 млн рублей отошел банку «Открытие», а в 2017 году вместе с «Точкой» перешел в собственность финансовой группы Qiwi за 700 млн рублей. Однако банк оказался «несовместим» с бизнес-стратегией группы, после чего его деятельность окончательно свернули в 2021 году.