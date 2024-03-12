ФАС завела дело в отношении S7 из-за отказа разработать ценовую политику

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении авиакомпании S7. Ранее ФАС выдала перевозчику предупреждение с требованием разработать и направить на согласование ценовую политику.

ФАС ранее выявила, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного класса тарифов предлагает билеты по разной цене. Различия в стоимости при этом не связаны с оказанием дополнительных услуг на борту.

По данным регулятора, у перевозчика не разработана коммерческая политика, которая определяла бы принципы ценообразования. Как указано в сообщении службы, документ, который должна была предоставить S7, призван был установить плату за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне. Также авиакомпании предписывали предъявить единые правила допустимого отклонения от тарифов.

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России», — говорится в сообщении регулятора.

В связи с решением суда ФАС возбудила дело в отношении компании. Если вина будет доказана, перевозчику грозит штраф.

Ранее осенью стало известно, что S7 сократит число рейсов осенью и зимой на 10–15% из-за проблем «с плановым техобслуживанием самолетов» Airbus A320/A321neo.

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