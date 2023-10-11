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Авиакомпания S7 Airlines сократит число рейсов из-за проблем с импортными двигателями

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Авиакомпания S7 Airlines сократит число рейсов осенью и зимой на 10–15% по сравнению с 2022 годом из-за трудностей «с плановым техобслуживанием самолетов» Airbus A320/A321neo, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Авиакомпания S7 Airlines сократит число рейсов из-за проблем с импортными двигателями

Проблемы возникли с ремонтом американских двигателей P&W последнего поколения, уточнили собеседники в правительстве и Минтрансе. По их словам, их не ремонтируют ни в S7 Technics в России, ни в Иране, где занимаются «более массовой и понятной техникой».

Двигатели P&W новые и довольно сложны в обслуживании, говорит источник в авиаотрасли. Он не верит в возможность освоения их ремонта в России в скором времени. Без официальной поддержки ремонтировать такие двигатели невозможно, подтвердил представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский.

  • В июне 2022 года S7 Group заморозила проект лоукостера Citrus. В конце марта стало известно, что запуск Citrus откладывается на неопределенный срок. Причина — та же, что и для заморозки проекта сейчас: проблемы с поставками судов Airbus A320neo, на которых и должна была летать компания.

Фото на обложке: Mikhail Varushichev / Shutterstock

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