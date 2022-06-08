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S7 решила пока отказаться от создания своего лоукостера

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Авиакомпания S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus, пишет «Прайм» со ссылкой на компанию. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года.

S7 решила пока отказаться от создания своего лоукостера

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — говорится в сообщении.

В конце марта стало известно, что запуск Citrus откладывается на неопределенный срок. Причина — та же, что и для заморозки проекта сейчас: проблемы с поставками судов Airbus A320neo, на которых и должна была летать компания.

Airbus, как и Boeing, в начале марта прекратила обслуживание своих лайнеров в России.

В феврале текущего года Citrus получил сертификат эксплуатанта — документ, который позволяет авиакомпании совершать полеты. В S7 Airlines тогда заявили, что билеты на полеты Citrus начнут продавать весной.

В сентябре 2021 года в S7 Airlines рассказывали, что самолеты Citrus будут выполнены в розовом цвете. Инвестиции в запуск лоукостера оценивались в 2,5–3 млрд рублей. Первые полеты планировалось совершить в июле 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

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