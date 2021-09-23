Лоукостер от S7 получит название Citrus и розовые самолеты

Авиакомпания S7 определилась с названием своего лоукостера, создание которого она анонсировала в конце июля. Компания будет работать под брендом Citrus, а ее самолеты A320neo будут преимущественно в розовом цвете.

В августе S7 зарегистрировала домен с именем Citrus, пишет РБК со ссылкой на данные регистратора Ru-Center. Название нового лоукостера также подтвердили два источника издания. S7 пока не ответила на запрос.

В названии Citrus две составляющие: city (с англ. — город) и Russia (Россия). Глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева ранее отмечала, что основная задача новой авиакомпании — организация полетов между регионами РФ, минуя Москву и Санкт-Петербург.

Основной цвет, который будет использовать Citrus — розовый. Лоукостер начнет перевозку пассажиров на самолетах Airbus A320neo. Первые полеты стартуют в июле 2022 года.

Ранее S7 Group оценила инвестиции в новый лоукостер до 2,5-3 млрд рублей, а срок окупаемости проекта — в четыре года.

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Фото: Unsplash