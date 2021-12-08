Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский лоукостер Citrus от S7 выбрал два города базирования

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новый российский лоукостер Citrus, который создала S7 Group, определился с городами базирования. Пока их два: Казань и Омск. Перевозчик планирует делать ставку на межрегиональные перелеты без пересадок в Москве.

Российский лоукостер Citrus от S7 выбрал два города базирования

О выборе лоукостером Citrus городов базирования в России пишет ТАСС со ссылкой на сообщение S7 Group, в которую входит Citrus.

Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске. При выборе городов в компании прежде всего ориентировались на потенциал развития рынка. Отмечается, что выбранные города – первые, поэтому не исключено, что список городов базирования Citrus расширится.

В авиакомпании отметили, что планируют развивать сеть межрегиональных маршрутов без пересадок в Москве, Петербурге и других центрах логистики и делать упор на перелеты в средней полосе России. Ранее в Citrus заявили, что намерены завершить формирование маршрутной сети в первой половине 2022 года.

В Citrus рассчитывают перевезти 1 млн человек в первый год работы, а с 2024 года увеличить пассажиропоток до 6-7 млн человек в год. О том, что первые рейсы лоукостер Citrus планирует совершить в июле 2022 года, RB рассказывали в сентябре. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Движение flight-free: как оно повлияло на отношение к авиаперелетам
  2. 2 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  3. 3 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  4. 4 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  5. 5 Десять авиакомпаний, которые предлагают лучшие места в бизнес-классе

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как сделать собственный NFT-токен и заработать на нем

Интервью

«Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ

Новости

Запущен новый венчурный фонд для российских IT-стартапов с фокусом на зарубежные рынки

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Новости

В России заблокировали позволявший сохранять полную анонимность в сети браузер Tor