Российский лоукостер Citrus от S7 выбрал два города базирования

Новый российский лоукостер Citrus, который создала S7 Group, определился с городами базирования. Пока их два: Казань и Омск. Перевозчик планирует делать ставку на межрегиональные перелеты без пересадок в Москве.

О выборе лоукостером Citrus городов базирования в России пишет ТАСС со ссылкой на сообщение S7 Group, в которую входит Citrus.

Новый российский лоукостер Citrus будет базироваться в Казани и Омске. При выборе городов в компании прежде всего ориентировались на потенциал развития рынка. Отмечается, что выбранные города – первые, поэтому не исключено, что список городов базирования Citrus расширится.

В авиакомпании отметили, что планируют развивать сеть межрегиональных маршрутов без пересадок в Москве, Петербурге и других центрах логистики и делать упор на перелеты в средней полосе России. Ранее в Citrus заявили, что намерены завершить формирование маршрутной сети в первой половине 2022 года.

В Citrus рассчитывают перевезти 1 млн человек в первый год работы, а с 2024 года увеличить пассажиропоток до 6-7 млн человек в год. О том, что первые рейсы лоукостер Citrus планирует совершить в июле 2022 года, RB рассказывали в сентябре.

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