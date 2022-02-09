Новому российскому лоукостеру Citrus от S7 разрешили совершать перелеты

Новый российский лоукостер Citrus от S7 получил право совершать перелеты. Компания получила так называемый сертификат эксплуатанта – именно он разрешает самолетам авиаперевозчика взлетать и приземляться. Citrus начнет продавать билеты весной.

О получении Citrus сертификата эксплуатанта пишет ТАСС. В специальный реестр данные пока не внесены.

Сертификат наделяет авиакомпанию правом взлетать и приземляться в российских аэропортах. Без этого документа перевозчику не разрешено совершать перелеты.

Лоукостер Citrus начнет продавать билеты на авиарейсы весной, а летом планирует организовать первые перелеты. Авиакомпания будет использовать лайнеры Airbus A320neo, в том числе те, которые содержатся на балансе материнской компании S7.

В декабре прошлого года Citrus определился с первыми городами базирования. Ими стали Казань и Омск. Выбор этих городов соответствует стратегии компании со ставкой на межрегиональные перевозки.

В Citrus ранее заявили, что рассчитывают на пассажиропоток в 1 млн человек в первый год работы. С 2024 года его планируют увеличить до 6-7 млн человек ежегодно.

Инвестиции в создание лоукостера Citrus в S7 оценили в 2,5-3 млрд рублей. На окупаемость компания намерена выйти через четыре года работы.

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