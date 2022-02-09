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Новому российскому лоукостеру Citrus от S7 разрешили совершать перелеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Новый российский лоукостер Citrus от S7 получил право совершать перелеты. Компания получила так называемый сертификат эксплуатанта – именно он разрешает самолетам авиаперевозчика взлетать и приземляться. Citrus начнет продавать билеты весной.

Новому российскому лоукостеру Citrus от S7 разрешили совершать перелеты

О получении Citrus сертификата эксплуатанта пишет ТАСС. В специальный реестр данные пока не внесены.

Сертификат наделяет авиакомпанию правом взлетать и приземляться в российских аэропортах. Без этого документа перевозчику не разрешено совершать перелеты.

Лоукостер Citrus начнет продавать билеты на авиарейсы весной, а летом планирует организовать первые перелеты. Авиакомпания будет использовать лайнеры Airbus A320neo, в том числе те, которые содержатся на балансе материнской компании S7.

В декабре прошлого года Citrus определился с первыми городами базирования. Ими стали Казань и Омск. Выбор этих городов соответствует стратегии компании со ставкой на межрегиональные перевозки. 

В Citrus ранее заявили, что рассчитывают на пассажиропоток в 1 млн человек в первый год работы. С 2024 года его планируют увеличить до 6-7 млн человек ежегодно.

Инвестиции в создание лоукостера Citrus в S7 оценили в 2,5-3 млрд рублей. На окупаемость компания намерена выйти через четыре года работы.

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Фото на обложке: beibaoke / Shutterstock

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