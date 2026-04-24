82% россиян считают траты на культуру обязательными — в месяц на билеты уходит до 10 тыс. ₽

Большинство россиян — 82% — считают расходы на культурные события неотъемлемой частью бюджета, сообщается в исследовании сервиса Ticketland. За последний год затраты на досуг увеличили 48% участников, при этом месячные расходы на билеты не превышают 10 000 рублей.

Только 7% респондентов готовы купить дорогие билеты — и только ради любимого артиста

Восемь из десяти россиян приобретают билеты не дороже 10 000 рублей каждый месяц. 18% участников тратят от 10 000 до 30 000 рублей, ещё 2% — от 30 000 до 50 000 рублей

При этом респонденты не готовы экономить на культуре: лишь 27% покупают дешёвые билеты на мероприятия — 67% выбирают средний ценовой сегмент. Дорогие места с хорошим обзором готовы купить 7%, но только если на сцене будет выступать любимый артист.

Кроме того, 62% опрошенных готовы пойти на дополнительные расходы — приобрести сувениры, обед в буфете и мерч. Из них 86% готовы потратить на это не более 3 000 рублей.

Каждый месяц на культурные мероприятия ходит больше половины жителей страны

Больше половины — 56% — россиян посещают мероприятия 1–2 раза в месяц, ещё 35% — 1–2 раза в полгода. При этом особый повод для похода не нужен почти половине опрошенных — они всегда заинтересованы в культурных событиях. Остальные же подходят к покупке билета более выборочно:

20% россиян приобретут билет, если в программе участвует их любимый исполнитель;

12% — если на предложение будет скидка.

Всего 7% посетителей ходят по культурным мероприятиям только в особенные дни — во время свиданий, дней рождений и годовщин. Билеты на исключительно «сезонные» представления, например, на балет «Щелкунчик» или новогодние ёлки, приобретают 5% респондентов.

Контекст

Средняя цена билетов на культурные мероприятия в 2025 году увеличилась на 33% — до 4,1 тыс. рублей. В отдельных категориях рост был более заметен. Билеты на выставки подорожали в среднем на 51% — до 1,9 тыс. рублей, на концерты средний чек увеличился на 22% — до 6,1 тыс. рублей, а на спектакли — на 15% до 4,9 тыс. рублей.

Спрос на мероприятия особенно высок в предпраздничные дни. В 2026 году продажи билетов на офлайн-развлечения к 8 Марта выросли на 42%. Самым популярным досугом выступили концерты — в среднем билет на эту категорию развлечений стоил 3 818 рублей.