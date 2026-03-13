Спрос на офлайн-развлечения к 8 Марта вырос на 42%: поход на концерт в 2026 году в среднем стоит 3 818 рублей

В 2026 году продажи билетов на офлайн-развлечения к 8 Марта выросли на 42% по сравнению с прошлым годом, сообщили Russian Business в Яндекс Афише. Чаще всего россияне выбирали концерты, на втором месте по популярности оказались кинотеатры. При этом в преддверии 23 Февраля спрос также увеличился — на 29%.

Концерты — самое популярное мероприятие у россиян на 8 Марта

Главной категорией событий на 8 Марта стали концерты — на них пришлось 42% всех проданных билетов. При этом именно концерты оказались единственным сегментом, где стоимость билетов снизилась: средняя цена составила 3 817 рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Второе место по популярности заняли кинотеатры — доля продаж составила 15%. Средняя стоимость билета на праздничные выходные достигла 571 рубля — это на 8% выше прошлогоднего уровня. При этом средняя стоимость билета в кино в 2025 году году составила 427 рублей против 364 рублей годом ранее.

Больше всего билетов на мероприятия покупали 6 и 7 марта

В пятёрку наиболее востребованных категорий также вошли театральные постановки (14% продаж), стендап-концерты (10%) и мюзиклы (9%). Средняя стоимость билета в театр в 2026 году составила 2 719 рублей (+13% год к году), на стендап — 2 294 рубля (+16%), а на мюзиклы — 4 284 рубля (+12%).

В 2026 году покупатели начинали активно приобретать билеты примерно за две недели до праздника, но пик заказов всё равно пришёлся на 6 и 7 марта.

В топ-10 самых востребованных мероприятий к 8 Марта вошли:

сборный концерт Chart Mix Project. Сосо, Sevak, Dato, Alexandros (Москва);

концерт Стаса Михайлова (Москва);

мюзикл Последняя сказка (Москва);

концерт группы Ленинград (Сочи);

женский стендап. Большой концерт (Санкт-Петербург);

концерт Полины Гагариной (Санкт-Петербург);

стендап Андрея Бебуришвили (Москва);

концерт группы Звери (Новосибирск);

концерт Хаски (Санкт-Петербург);

Королевский цирк (Санкт-Петербург).

Контекст

Подготовка россиян к февральским и мартовским праздникам не ограничивалась походами на концерты и в кино. При этом в 2026 году около 40% россиян старались сэкономить на подарках.

В среднем на коллег собирались тратить около 500 рублей, а на близких — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Дарить подарки на 23 Февраля планировали 60% опрошенных (годом ранее — 70%), на 8 Марта — 68% (против 81% год назад).

Среди тех, кто собирались поздравлять, часть выбирала более бюджетные подарки, другие сократили список получателей. При этом большинство всё же не собиралось уменьшать траты, а небольшая доля даже была готова увеличить бюджет — в основном на подарки близким.