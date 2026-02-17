«Теневой прокат» зарубежных фильмов в России теряет зрителя

Рынок «теневого проката» в 2025 году значительно сократился, отмечает «Коммерсант». Общая касса упала почти на треть — с 4,3 млрд рублей до 2,8 млрд рублей. Одновременно аудитория уменьшилась примерно на 40% по сравнению с прошлым годом — и остановилась на отметке 6,3 млн человек.

«Теневой прокат» в 2025 году собрал 2,8 млрд рублей

Доходы «теневого кинопроката» в России по итогам 2025 года сократились до 2,8 млрд рублей — это минимальный показатель за последние три года. Для сравнения: в 2024-м сборы достигали 4,3 млрд, а в 2023-м — 4,8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отраслевое издание Cinemaplex.

Несмотря на падение общей кассы, лидеры в этом сегменте всё же появились. Самой прибыльной оказалась короткометражная лента «Край вдохновения». В первую тройку также вошли картины «Сколько весит облако?» и «Три добрых дела».

За этими проектами скрывались зарубежные блокбастеры, которые показывали без официального правообладателя в России. Среди них — «Minecraft в кино», «Зверополис 2», «Капитан Америка: Новый мир» и «Микки 17». Информация получена на основе данных ЕАИС о сборах короткометражных фильмов, сопровождавших эти сеансы.

Доля «теневого проката» в кинотеатрах снизилась до 5,6%

Неофициальный кинопрокат в России продолжает сокращаться: по итогам 2025 года его доля на рынке опустилась до 5,6%. Годом ранее этот показатель находился на отметке 6,4%, а в 2023-м составлял 6,1%, подсчитали отраслевые аналитики.

Из 8,3 млн легальных киносеансов, состоявшихся за год, порядка 400 тысяч пришлись на демонстрацию зарубежных лент без соответствующих прав. Статистика подтверждает тренд на постепенное угасание «теневого» сегмента, хотя он все еще сохраняет определенное присутствие.

Аудитория «теневого проката» сократилась на 40% — с 10,5 до 6,3 млн человек. В результате доля таких зрителей снизилась до 5,4% против 8,2% в 2024 году.

Пиратские билеты почти сравнялись в цене с легальными: разница — всего 3%

Главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев отмечает в разговоре с «Коммерсантом», что билеты на «пиратские» показы по-прежнему стоят дороже легальных, однако ценовой разрыв постепенно сокращается. По его словам, разница составляла 24% в 2023 году, 14% — в 2024-м и лишь 3% — в 2025-м. Средняя стоимость билета в кинотеатрах достигла 427 рублей против 364 рублей годом ранее.

Собеседник «Коммерсанта» из студии кинопроизводства объясняет, что ситуация связана с ограниченным количеством премьер от зарубежных мейджоров и тем, что фильмы стали значительно быстрее появляться на российских видеоплатформах в формате «экранок». В условиях повышения цен у зрителей снизился интерес к специальным форматам показа перед основным сеансом.

Кинотеатры заработали 50,7 млрд рублей — больше, чем когда-либо

Несмотря на сокращение доходов в «теневом» сегменте, общие кассовые сборы российского кинопроката выросли на 9,3% и достигли 50,7 млрд рублей, согласно данным ЕАИС Фонда кино. Вместе с тем, количество реализованных билетов снизилось почти на 7% — до 118,6 млн.

После ухода в 2022 году крупнейших голливудских студий — Universal Pictures, Warner Bros., The Walt Disney Company, Sony Pictures и Paramount Pictures — предсеансовые показы стали для части кинотеатров способом удержать аудиторию. Однако, судя по итогам 2025 года, этот инструмент теряет эффективность — рынок постепенно адаптируется к новой структуре предложения.