Почти 40% россиян хотят сэкономить на подарках к 23 Февраля и 8 Марта: бюджет на близких — от 1 до 3 тыс. ₽

Около 40% россиян, планирующих покупать подарки к 23 Февраля и 8 Марта, собираются сократить расходы. По данным исследования Wildberries, на коллег чаще готовы потратить в среднем 500 рублей, на близких — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. За год заметно выросла доля тех, кто вообще не собирается дарить подарки: к 23 Февраля таких стало больше на 10%, к 8 Марта — на 13%.

60% россиян будут покупать подарки на 23 Февраля

Согласно опросу, дарить подарки на День защитника Отечества планируют 60% респондентов — год назад их было 70%. Среди тех, кто собирается поздравлять, 38% намерены экономить:

18% сохранят список получателей, но выберут более бюджетные варианты,

17% сократят круг поздравляемых,

почти 4% совместят оба подхода.

Большинство — 62% — экономить не собираются. Половина из них потратит примерно столько же, сколько в прошлом году. Ещё почти 11% готовы увеличить расходы — в основном на подарки для возлюбленных, отцов и сыновей.

Женщины чаще мужчин сокращают бюджет для коллег

Среди желающих сэкономить на 23 Февраля 33% женщин и 25% мужчин планируют выделить на подарки коллегам не более 500 рублей. Для самых близких более половины закладывают бюджет от 500 до 3 тыс. рублей на человека.

Самые популярные категории подарков остаются прежними:

одежда,

обувь и аксессуары,

косметика и парфюмерия,

автотовары.

Кондитерские изделия, чай, кофе и алкоголь уступили место товарам для дома и хобби.

Почти 70% опрошенных будут покупать подарки на 8 Марта

Подарки к 8 Марта собираются дарить 68% опрошенных — в прошлом году их было 81%. Среди планирующих поздравлять 40% намерены сократить расходы:

20% оставят список получателей без изменений, но выберут более бюджетные подарки,

16% сократят круг получателей,

4% сделают и то, и другое.

Среди планирующих поздравлять к 8 Марта экономить собираются 26% мужчин и 47% женщин. Почти половина респондентов (46%) планируют потратить примерно столько же, сколько год назад, а 14% — больше. Среди мужчин доля готовых увеличить расходы достигает 24%.

Бюджет на подарки коллегам на 8 Марта — около 1 тыс. ₽

Сокращая расходы к 8 Марта, опрошенные чаще оптимизируют бюджет на коллег и подруг. Основная часть собирается потратить на каждую из них около 1 тыс. рублей. Для самых близких бюджет составляет от 1 до 3 тыс. рублей (порядка трети мужчин и около 40% женщин) и от 3 тыс. рублей и более на человека (свыше половины мужчин и примерно 20% женщин).