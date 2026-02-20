Почти 40% россиян хотят сэкономить на подарках к 23 Февраля и 8 Марта: бюджет на близких — от 1 до 3 тыс. ₽
На подарки коллегам на 23 Февраля и 8 Марта россияне готовы потратить в среднем 500 ₽
Около 40% россиян, планирующих покупать подарки к 23 Февраля и 8 Марта, собираются сократить расходы. По данным исследования Wildberries, на коллег чаще готовы потратить в среднем 500 рублей, на близких — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. За год заметно выросла доля тех, кто вообще не собирается дарить подарки: к 23 Февраля таких стало больше на 10%, к 8 Марта — на 13%.
60% россиян будут покупать подарки на 23 Февраля
Согласно опросу, дарить подарки на День защитника Отечества планируют 60% респондентов — год назад их было 70%. Среди тех, кто собирается поздравлять, 38% намерены экономить:
- 18% сохранят список получателей, но выберут более бюджетные варианты,
- 17% сократят круг поздравляемых,
- почти 4% совместят оба подхода.
Большинство — 62% — экономить не собираются. Половина из них потратит примерно столько же, сколько в прошлом году. Ещё почти 11% готовы увеличить расходы — в основном на подарки для возлюбленных, отцов и сыновей.
Женщины чаще мужчин сокращают бюджет для коллег
Среди желающих сэкономить на 23 Февраля 33% женщин и 25% мужчин планируют выделить на подарки коллегам не более 500 рублей. Для самых близких более половины закладывают бюджет от 500 до 3 тыс. рублей на человека.
Самые популярные категории подарков остаются прежними:
- одежда,
- обувь и аксессуары,
- косметика и парфюмерия,
- автотовары.
Кондитерские изделия, чай, кофе и алкоголь уступили место товарам для дома и хобби.
Почти 70% опрошенных будут покупать подарки на 8 Марта
Подарки к 8 Марта собираются дарить 68% опрошенных — в прошлом году их было 81%. Среди планирующих поздравлять 40% намерены сократить расходы:
- 20% оставят список получателей без изменений, но выберут более бюджетные подарки,
- 16% сократят круг получателей,
- 4% сделают и то, и другое.
Среди планирующих поздравлять к 8 Марта экономить собираются 26% мужчин и 47% женщин. Почти половина респондентов (46%) планируют потратить примерно столько же, сколько год назад, а 14% — больше. Среди мужчин доля готовых увеличить расходы достигает 24%.
Бюджет на подарки коллегам на 8 Марта — около 1 тыс. ₽
Сокращая расходы к 8 Марта, опрошенные чаще оптимизируют бюджет на коллег и подруг. Основная часть собирается потратить на каждую из них около 1 тыс. рублей. Для самых близких бюджет составляет от 1 до 3 тыс. рублей (порядка трети мужчин и около 40% женщин) и от 3 тыс. рублей и более на человека (свыше половины мужчин и примерно 20% женщин).
- Мужчины чаще рассматривают в качестве подарков на 8 марта: цветы, бытовую технику, косметику и парфюмерию, товары для дома, ювелирные изделия, одежду и аксессуары.
- Женщины — косметику и парфюмерию, кондитерские изделия, товары для дома, цветы, одежду и аксессуары.
