Логистика Ozon становится экологичнее: объём переработки отходов на складах компании достиг 81%

Переработка отходов на логистических объектах Ozon достигла 81% в 2025 году, сообщили в компании. Основной объём отходов в электронной коммерции формируется именно в логистике — на этапах хранения, обработки и перевозки товаров. В Ozon подчеркнули, что компания развивает экологические программы, включая сокращение использования упаковки и переработку вторсырья.

Логистика генерирует более 243 тыс. тонн отходов в год

Каждый день инфраструктура компании обеспечивает десятки миллионов операций с товарами, что напрямую влияет на объём образующихся отходов, отметили в пресс-службе Ozon.

Основной объём отходов в e-commerce формируется именно в логистике. В 2025 году на складских объектах Ozon образовалось чуть более 243 тыс. тонн отходов, при этом уровень переработки достиг 81%.

Южный федеральный округ перерабатывает более 90% отходов

Самые высокие показатели переработки зафиксированы в регионах с крупными логистическими центрами. Лидером стал Южный федеральный округ — более 90% отходов направляется на переработку.

Уральский федеральный округ занял второе место с показателем 88%, Приволжский и Северо-Западный округа — более 84%. Раздельный сбор действует также в Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве, Московской области и Центральном федеральном округе.

Более 197 тыс. тонн упаковки отправлены на переработку

Большая часть отходов в электронной коммерции возникает на этапе логистики, поскольку товар проходит несколько стадий — от склада до магистральных перевозок, рассказала руководитель отдела экологической безопасности Кира Каменева.

«В 2025 году мы переработали более 197 тысяч тонн упаковки и тары — это свыше 80% всех образованных отходов. И свыше 4,9 тысяч фур с вторресурсами направились давать отходам вторую жизнь», — отметила руководитель отдела экологической безопасности Кира Каменева.

В Ozon также подчеркнули, что компания производит коробки из вторсырья и принимает использованную упаковку в пунктах выдачи заказов.

Ozon развивает экологические программы

Экологические инициативы Ozon охватывают партнёров и сотрудников компании. В программе «Экология и партнёры» приняли участие более 9,3 тыс. владельцев пунктов выдачи, а в рамках «Зелёного офиса» обучение прошли свыше 37 тыс. сотрудников.

С марта 2025 года по февраль 2026 года компания собрала более 77 тыс. тонн макулатуры в рамках акции «БумБатл» в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». По итогам акции Ozon получил призовое место на всероссийском уровне, а программа «Внутренние эко-коммуникации» вошла в топ-17 лучших корпоративных практик по версии Российского экологического общества.