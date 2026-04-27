Лэтуаль закроет 150 магазинов по всей России: ранее сеть получила убыток более 1 млрд ₽ — впервые за 12 лет

Лэтуаль планирует закрыть 150 магазинов уже в 2026-м, сообщают «Известия». В прошлом году компания прекратила работу 93 точек — около 10% от всей сети. Ранее продажи офлайн-точек упали: компания не смогла получить лицензии на продажу товаров известных брендов, например, Chanel.

Чистый убыток более 1 млрд рублей был зафиксирован впервые с 2012 года

По итогам 2025 года управляющая компания сети ООО «Алькор и Ко» получила выручку 83,9 млрд рублей — на 6% ниже 2024-го. Убыток составил 1 млрд рублей в 2025-м против прибыли 1,9 млрд годом ранее, следует из отчётности компании.

Подобный убыток Лэтуаль был зафиксирован впервые с 2012 года.

Лэтуаль не смогла получить лицензии на продажу некоторых известных брендов

По словам одного из собеседников «Известий», сеть не смогла получить лицензии на продажу ряда известных брендов, включая Chanel. Из-за резкого сокращения ассортимента продажи в магазинах упали. Источник также отметил, что в последние годы Лэтуаль активно развивала онлайн-платформу и уделяла меньше внимания офлайн-сегменту, что могло негативно сказаться на трафике в торговых точках.

«Известия» сообщают, что в начале года Лэтуаль разослал уведомления арендодателям о том, что часть точек закрывается. Ликвидация магазинов, по словам представителей компании, связана с «плановой работой по повышению качества сети и её адаптации к условиям рынка».

В 2025 году сеть открыла 13 новых магазинов, а закрыла — 93

По данным «Известий», в 2025 году Лэтуаль закрыла 93 офлайн-магазина, а общее число точек снизилось на 10%. За это же время сеть открыла только 13 новых магазинов, а в 2026-м — ещё 6.

Компания также обновила 258 локаций. По словам представителей Лэтуаль, изменения связаны с перераспределением спроса и трансформацией роли торговых центров.

Конкуренция с маркетплейсами усиливает давление на магазины косметики

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», считают, что сокращение сети Лэтуаль связано с усилением конкуренции со стороны маркетплейсов. Многие ритейлеры уменьшают количество офлайн-магазинов, чтобы оптимизировать затраты на бизнес.

Эксперты «Известий» связывают дальнейшее закрытие магазинов с поведением покупателей, которые чаще экономят. По данным Росстата, индекс потребительской уверенности по итогам января—марта 2026 года снизился на 1 п.п., до минус 12%.

Косметические сети магазинов массово сокращают офлайн-точки

Другие бьюти-сети тоже активно закрывают магазины. По данным экспертов «Известий», сеть Подружка ликвидировала 25 точек в 2025-м, а Рив Гош сократила около 10% своих магазинов. Иль де Ботэ приостановила развитие офлайн-направления.

По данным BusinesStat, на которые ссылаются «Известия», в 2025 году продажи косметики в России незначительно снизились из-за падения продаж в офлайн-сегменте — на 2%.