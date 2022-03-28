Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Запуск лоукостера Citrus от S7 Airlines отложили на неопределенный срок

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

S7 Airlines отложила запуск российского лоукостера Citrus с розовыми самолетами на неопределенный срок. Причина – проблемы с поставками судов Airbus A320neo, на которых и должна была летать компания. Airbus в начале марта прекратила обслуживание своих лайнеров в России.

Запуск лоукостера Citrus от S7 Airlines отложили на неопределенный срок

О сворачивании запуска лоукостера Citrus пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта в Омске. Это город, а также Казань, ранее были выбраны в качестве первых двух городов базирования новой авиакомпании.

S7 Airlines решила отложить запуск своего лоукостера в России на неопределенный срок. Отмечается, что причиной стали проблемы с поставками лайнеров Airbus A320neo, на которых должен был летать Citrus.

Airbus, также как и Boeing, в начале марта отказались от техподдержки самолетов в России и поставок запчастей для них.

В феврале текущего года Citrus получил сертификат эксплуатанта – документ, позволяющий авиакомпании совершать полеты. В S7 Airlines тогда заявили, что билеты на полеты Citrus начнут продавать весной.

В сентябре 2021 года в S7 Airlines рассказывали, что самолеты Citrus будут выполнены в розовом цвете. Инвестиции в запуск лоукостера оценивали в 2,5-3 млрд рублей. Первые полеты планировалось совершить в июле 2022 года.

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Алло, S7 ищет таланты!
  2. 2 Как компаниям копить мили на командировках сотрудников
  3. 3 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
  4. 4 «Многие заказчики просто не дают права на ошибку». Кейсы бизнес-авиации
  5. 5 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2022

HSE Pizza Pitch

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ