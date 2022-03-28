Запуск лоукостера Citrus от S7 Airlines отложили на неопределенный срок

S7 Airlines отложила запуск российского лоукостера Citrus с розовыми самолетами на неопределенный срок. Причина – проблемы с поставками судов Airbus A320neo, на которых и должна была летать компания. Airbus в начале марта прекратила обслуживание своих лайнеров в России.

О сворачивании запуска лоукостера Citrus пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта в Омске. Это город, а также Казань, ранее были выбраны в качестве первых двух городов базирования новой авиакомпании.

S7 Airlines решила отложить запуск своего лоукостера в России на неопределенный срок. Отмечается, что причиной стали проблемы с поставками лайнеров Airbus A320neo, на которых должен был летать Citrus.

Airbus, также как и Boeing, в начале марта отказались от техподдержки самолетов в России и поставок запчастей для них.

В феврале текущего года Citrus получил сертификат эксплуатанта – документ, позволяющий авиакомпании совершать полеты. В S7 Airlines тогда заявили, что билеты на полеты Citrus начнут продавать весной.

В сентябре 2021 года в S7 Airlines рассказывали, что самолеты Citrus будут выполнены в розовом цвете. Инвестиции в запуск лоукостера оценивали в 2,5-3 млрд рублей. Первые полеты планировалось совершить в июле 2022 года.

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