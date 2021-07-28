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S7 Group запустит собственный лоукостер

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

S7 Group решила создать собственный лоукостер. Ожидается, что он начнет полеты в июле 2022 года.

S7 Group запустит собственный лоукостер

Для этого будет создана новая компания, сообщила акционер S7 Group,  глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Ее цитирует ТАСС.

Компания будет иметь другую бизнес-модель и маршрутную сеть, но общий акционер сохранится. Генеральным директором нового лоукостера станет Григорий Давыдов из S7 Airlines, сообщила Филева.

S7 Group оценивает инвестиции в новый лоукостер до 2,5-3 млрд рублей, это полностью собственные инвестиции. Срок окупаемости проекта — четыре года.

Компания рассматривает возможность полетов между регионами РФ и странами СНГ. Также S7 Group ведет переговоры с аэропортами для составления финальной маршрутной сети лоукостера, туда могут войти Казань, Новосибирск, Челябинск. 

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Фото: Unsplash

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