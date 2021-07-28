S7 Group запустит собственный лоукостер

S7 Group решила создать собственный лоукостер. Ожидается, что он начнет полеты в июле 2022 года.

Для этого будет создана новая компания, сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Ее цитирует ТАСС.

Компания будет иметь другую бизнес-модель и маршрутную сеть, но общий акционер сохранится. Генеральным директором нового лоукостера станет Григорий Давыдов из S7 Airlines, сообщила Филева.

S7 Group оценивает инвестиции в новый лоукостер до 2,5-3 млрд рублей, это полностью собственные инвестиции. Срок окупаемости проекта — четыре года.

Компания рассматривает возможность полетов между регионами РФ и странами СНГ. Также S7 Group ведет переговоры с аэропортами для составления финальной маршрутной сети лоукостера, туда могут войти Казань, Новосибирск, Челябинск.

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Фото: Unsplash