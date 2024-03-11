Илон Маск решил открыть доступ к исходному коду чат-бота Grok

Илон Маск пообещал открыть часть исходного кода своего ИИ-стартапа xAI. На прошлой неделе миллиардер подал иск к OpenAI, сооснователем которой он выступает, и обвинил компанию в коммерциализации изначально некоммерческого проекта.

Маск анонсировал, что исходный код чат-бота Grok станет открытым уже на текущей неделе. Об этом миллиардер написал в принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter). Под этой публикацией один из пользователей написал, что OpenAI теперь должны сделать то же самое. На что Маск ответил: OpenAI — это ложь.

Если xAI пойдет на такой шаг, это позволит независимым разработчикам получить доступ к экспериментам с кодом, который лежит в основе ИИ-технологии. Ранее спустя полгода после покупки Маском Twitter опубликовал на GitHub два репозитория с частями своего исходного кода.

Противостояние Маска и OpenAI

В своих недавних обвинениях Илон Маск назвал разработчика ChatGPT «дочерней компанией» Microsoft с закрытым исходным кодом. По мнению миллиардера, стартап нацелен на генерацию прибыли, а не на работу «на благо человечества».

Бизнесмен утверждает, что компания отклонилась от своего курса, заданного в момент основания.

OpenAI, в свою очередь, опубликовала часть внутренней переписки топ-менеджеров компании с Илоном Маском в период, когда предприниматель еще был членом совета директоров. По данным OpenAI, именно Маск настоял на том, что для достижения указанных в собственной миссии целей компании необходимы «миллиарды в год».

Также разработчик обвинил Маска в попытке получить полный контроль над компанией: желании занять кресло генерального директора и стремлении завладеть контрольным пакетом. Кроме того, в планах Маска было слияние стартапа с его другой компанией Tesla.

Илон Маск запустил конкурента OpenAI — xAI летом прошлого года. На сайте стартапа в качестве миссии постулировалась задача «понять истинную природу вселенной». С тех пор компания разработала чат-бота Grok, который, по словам Маска, станет политически нейтральным.

В конце прошлого года бывшая жена Маска певица Grimes вместе со стартапом Curio представила первые в мире игрушки с поддержкой чат-бота на основе ИИ. Одна из игрушек получила то же имя, что и чат-бот xAI — Grok.

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