OpenAI ответила на обвинение Маска в нежелании развивать ИИ на благо человечества

Компания OpenAI в ответ на обвинение одного из своих основателей Илона Маска в коммерциализации стартапа указала, что бизнесмен хотел слияния компании с Tesla и достижения полного контроля над деятельностью.

Ранее Илон Маск подал в суд на OpenAI, ее сооснователей Сэма Альтмана и Грега Брокмана. В своем заявлении миллиардер назвал OpenAI «дочкой» Microsoft, которая в прошлом году инвестировала в компанию более $10 млрд.

Маск указал, что OpenAI – компания с закрытым исходным кодом, которая работает ради прибыли, а не «на благо человечества».

OpenAI, в свою очередь, опровергла тезис бизнесмена об ориентированности проекта на прибыль. Как утверждается в сообщении компании, команда сожалеет о смене настроения Илона Маска, который изначально прогнозировал провал стартапа, затем создал конкурента xAI, а теперь решил обратиться в суд.

В своем блоге OpenAI подробно рассказывает свою версию работы с Илоном Маском. Как утверждается, в момент основания компания хотела привлечь лишь $100 млн инвестиций. Но Илон Маск убедил объявить цель в $1 млрд.

Компания приводит письмо самого Маска, в котором он заверяет, что стартапу требуется «гораздо большая сумма, чем $100, чтобы не выглядеть безнадежно на фоне Google и Facebook*.

В 2017 году OpenAI объявила, что для достижения указанных в собственной миссии целей ей необходимы «миллиарды в год», такие суммы не удалось бы привлечь в качестве некоммерческой организации. Тогда же руководство вместе с Маском задумалось о создании коммерческой структуры.

Тогда, как утверждают в OpenAI, предприниматель потребовал передать ему контроль в совете директоров и контрольный пакет акций. Бизнесмен также планировал занять пост гендиректора. Получив отказ, Маск прекратил инвестировал в OpenAI, а в 2018 году предложил слияние с Tesla. Когда предложение не встретило энтузиазма, бизнесмен вышел из совета директоров OpenAI.

Ранее на этой неделе стало известно, что Бывший глава Twitter Параг Агравал, финансовый экс-директор Нед Сигал, бывший директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и экс-юрисконсульт Шон Эджетт подали иск к владельцу соцсети Илону Маску о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму более $128 млн.

Они заявили, что после покупки Маском компании в 2022 году их «ложно обвинили в ненадлежащем поведении», после чего сразу уволили.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock