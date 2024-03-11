ФАС признала Mars и Nestle коллективно доминирующими на рынке кормов для домашних животных

Федеральная антимонопольная служба признала компании «Марс» и «Нестле Россия» коллективно доминирующими в сегменте кормов для домашних животных. В связи с этим оба производителя обязались добровольно предложить ритейлерам-партнерам промо-скидки до 30% на «определенный ассортимент» кормов для кошек и собак.
ФАС провела проверку конкуренции на рынке производителей кормов для питомцев в связи с жалобами граждан на повышение цен.
«Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении службы.
Nestle предупреждала о повышении отпускных цен для партнеров до 12% в начале этого года. Компания объяснила этот шаг «факторами 2023 года», такими, как подорожание куриных, мясных и рыбных компонентов, которое привело к росту закупочных цен на сырье. Еще одной причиной стала нестабильность российской валюты.
В Mars, в свою очередь, сообщили «Коммерсанту», что компания в течение последних полутора лет не повышала цены на корма для домашних животных.
Как следует из сообщения ФАС, «Нестле Россия» приняла решение о снижении цен на корма бренда «Дарлинг», который является наиболее доступным для потребителей. Обе компании обязались предоставить партнерам скидку 30% на некоторые товары. О каких именно торговых марках речь, не уточняется.
Nestle выпускает корма под марками Pro Plan, Felix, Purina One «Гурмэ», «Дарлинг», Cat Chow, Dog Chow и Frieskies. Mars является поставщиком товаров под марками Royal Canin, Perfect Fit, Whiskas, Pedigree, Sheba.
Ранее «Яндекс Маркет» запустил продажи кормов для домашних животных под собственным брендом Lapsville.
Фото на обложке: darksoul72 /
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