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Суд арестовал имущество российской структуры IKEA на 12,9 млрд рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд арестовал имущество российской структуры IKEA на 12,9 млрд рублей и постановил взыскать эти средства в доход государства. В ООО «Торг» намерены пойти с ФНС на мировую и предложили главе ведомства урегулировать конфликт.

Суд арестовал имущество российской структуры IKEA на 12,9 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области арестовал имущество ООО «Торг» на сумму 12,9 млрд рублей. Внимание на результат рассмотрение хода судебного иска обратил «Коммерсант».

Третьими лицам в деле участвуют «Райффайзенбанк» и ООО «Маркет.Трейд». Иным лицом привлечена Генеральная прокуратура РФ.

Суд постановил изъять в доход государства средства компании «Торг», предназначенные для ирландской Fami Limited, за исключением заработных плат сотрудников.

Представитель ООО «Торг» сообщил в суде, что компания намерена пойти с ФНС на мировое соглашение и уже направила главе ведомства соответствующее предложение.

ФНС подала иск к структуре IKEA 1 февраля. О дате рассмотрения дела стало известно 6 февраля.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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