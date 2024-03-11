Суд арестовал имущество российской структуры IKEA на 12,9 млрд рублей и постановил взыскать эти средства в доход государства. В ООО «Торг» намерены пойти с ФНС на мировую и предложили главе ведомства урегулировать конфликт.
Арбитражный суд Московской области арестовал имущество ООО «Торг» на сумму 12,9 млрд рублей. Внимание на результат рассмотрение хода судебного иска обратил «Коммерсант».
Третьими лицам в деле участвуют «Райффайзенбанк» и ООО «Маркет.Трейд». Иным лицом привлечена Генеральная прокуратура РФ.
Суд постановил изъять в доход государства средства компании «Торг», предназначенные для ирландской Fami Limited, за исключением заработных плат сотрудников.
Представитель ООО «Торг» сообщил в суде, что компания намерена пойти с ФНС на мировое соглашение и уже направила главе ведомства соответствующее предложение.
ФНС подала иск к структуре IKEA 1 февраля. О дате рассмотрения дела стало известно 6 февраля.
Фото на обложке: FotograFFF /
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