ФНС требует отменить сделку между структурами IKEA на 12,9 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области 5 марта 2024 года рассмотрит иск ФНС о признании недействительной сделки о перечислении 12,9 млрд рублей между российской «ИКЕА Торг» и Fami Limited (связана с IKEA). Внимание на дело в картотеке суда обратили « Коммерсантъ » и РБК . Налоговая служба подала его 1 февраля 2024 года, cумма претензий – 12,9 млрд рублей, их состав не уточнялся .

В определении суда указано, что ФНС должна предоставить документы в обоснование своей правовой позиции, а «ИКЕА Торг» — соглашение о кредитной линии и документы по договору поставки потребительских товаров в пользу ООО «Маркет.Трейд» (принадлежит «Яндексу» и владеет товарным знаком «Яндекс Маркет»).

Также нужны документы, подтверждающие расчеты по соглашениям о кредитной линии и поставкам, все платежные данные о перечислении средств по договорам и поручения от «ИКЕА Торг» к «Маркет.Трейд».

Собеседник РБК сообщил, что в определении арбитражного суда о принятии иска указан только Fami Limited, хотя в сделке «участвуют как минимум две стороны».

Партнер и руководитель практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александр Ерасов пояснил «Коммерсанту», что иск может быть связан с тем, что структура «Яндекса» заплатила за товары не российской «дочке» IKEA, а перечислила средства напрямую иностранной Fami Limited.

Шведский ритейлер IKEA закрыл магазины в России в марте 2022 года, позже компания заявила о продаже своих заводов в стране.

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