«Плеер.ру» банкротят из-за долгов на 10 млрд: крупнейший кредитор Сбербанк и налоговая идут в суд

ООО «Восход» — юридическое лицо закрывшегося в прошлом году интернет-магазина «Плеер.ру» — поступил иск о банкротстве. Его подал Сбербанк, сообщает Shopper ’ s .

Компания задолжала банку 226,8 млн рублей. Суд по данному делу состоится 7 августа. К процедуре может присоединиться налоговая: ИФНС №22 также подала соответствующее заявление.

10 млрд налогового долга — и это не предел

Сеть уже столкнулась с масштабными финансовыми претензиями: более 40 исков от партнеров на сумму свыше 350 млн рублей. Наибольшую сумму через суд взыскал Сбербанк — в марте компания должна была выплатить кредитору 225 млн рублей. Но самый крупный долг оказался перед ФНС — налоговые органы заявили о недоимке в 10 млрд рублей. В результате в ноябре 2023 года суд наложил арест на активы самой компании и Алексея Конышева, ее основавшего. Сумма ареста, ставшая обеспечительной мерой, составляет 9,79 млрд рублей.

Основатель банкрот — имущество на торги

Конышев уже признан банкротом — его имущество пойдет с молотка, а требования всех кредиторов, включая ФНС, будут включены в реестр. Как пояснил юрист Дмитрий Клеточкин, каждый из них получит равный процент от возможных выплат, но точный расчет пока невозможен.

В мае этого года другое юрлицо компании — ООО «Электрон» ― признали банкротом. Истцом выступила все та же ИФНС №22, сообщившая о задолженности легендарного интернет-магазина на порядка 350 млн рублей.

Основанный в 2002 году интернет-магазин «Плеер.ру» быстро завоевал клиентов ассортиментом и демпинговыми ценами. Однако бизнес сопровождали постоянные проблемы. Впервые компания остановила работу в 2018 году после обысков в офисе. А в 2019 году ФНС и ФСБ добились 30-дневного закрытия магазина, обнаружив махинации с фискальными чеками.

Фото на обложке: Фотобанк Moscow-Live / Flickr