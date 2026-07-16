Toyota обновила хэтчбек Corolla Sport к 60-летию модели — у юбилейной версии изменился только дизайн

Toyota обновила хэтчбек Corolla Sport к 60-летию модели и представила его специальную юбилейную версию. Автомобиль отличается особым оформлением кузова и салона, при этом гибридная силовая установка осталась без изменений. Юбилейная модификация уже продаётся в Японии по цене от 3,4 млн иен (около 1,6 млн рублей).

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Toyota выпустила юбилейную версию Corolla Sport

Спецверсия получила название Corolla Sport G «Z Active Elegance». Для неё предусмотрено три варианта окраски: горчично-жёлтый и белый с чёрной крышей, а также полностью чёрный.

От обычной версии новинку отличают юбилейные шильдики на передних крыльях, чёрно-бежевый салон, серебристые декоративные элементы и алюминиевые накладки на педали. На передней панели также разместили надпись 60th Anniversary.

Toyota обновила стандартные версии хэтчбека

Вместе со спецверсией компания обновила стандартные версии Corolla Sport. Для комплектации G “Z” двухцветные 18-дюймовые колёсные диски стали стандартными, также Toyota расширила палитру цветов кузова.

При этом и в юбилейной, и в стандадартной версиях гибридная установка осталась прежней — автомобиль оснащается 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 98 л. с. и электромотором на 95 л. с.

Спецверсия стоит от 3,438 млн иен (около 1,65 млн рублей), тогда как обычная Corolla Sport G «Z» — от 3,22 млн иен (примерно 1,55 млн рублей).

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Контекст

Ранее стало известно, что средняя стоимость обслуживания автомобилей с пробегом в России за год выросла почти на 13%. Сильнее всего подорожал сервис Toyota Camry — средний чек увеличился на 30% и достиг 12,6 тыс. рублей.

Одновременно средний возраст самых популярных автомобилей на вторичном рынке вырос до 11 лет, а средний пробег превысил 162 тыс. километров.