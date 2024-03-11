Yandex Cloud разработала нейросеть, способную распознавать негативные эмоции человека

Облачная платформа Yandex Cloud разработала нейросеть, способную по голосу распознать эмоции человека во время диалога, говорится в сообщении компании.
Сейчас ML-модель может определить негатив, неформальные высказывания и нецензурную лексику, а также пол спикера. Позднее алгоритм должен заработать в связке с YandexGPT: вместе нейросети смогут распознать более сложные эмоции, такие как сарказм.
Нейросеть была разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. Новая разработка позволит бизнесу создавать голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центров, которые умеют распознавать человеческие эмоции.
ML-модель работает в потоковом режиме — расшифровка и анализ эмоций происходят прямо во время разговора. Если голосовой помощник считает негатив или грубость абонента, то оповестит о проблемах менеджмент.
Алгоритм умеет определять эмоции не только по содержанию речи спикера, но также учитывает скорость речи, высоту, тембр и другие параметры.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Плюсы и минусы мультиоблачной инфраструктуры
- 2 AI для HR: профиль кандидата, который повысит скорость найма в два раза
- 3 Эволюция ML-сервисов в микрофинансовых организациях и советы по внедрению
- 4 Машины не восстанут, но вылететь с работы можно: разбираемся, зачем осваивать нейросети
- 5 Мнение эксперта: Игорь Пивоваров о том, что происходит с OpenAI
ВОЗМОЖНОСТИ
11 марта 2024
12 марта 2024
13 марта 2024