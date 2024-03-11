Yandex Cloud разработала нейросеть, способную распознавать негативные эмоции человека

Облачная платформа Yandex Cloud разработала нейросеть, способную по голосу распознать эмоции человека во время диалога, говорится в сообщении компании.

Сейчас ML-модель может определить негатив, неформальные высказывания и нецензурную лексику, а также пол спикера. Позднее алгоритм должен заработать в связке с YandexGPT: вместе нейросети смогут распознать более сложные эмоции, такие как сарказм.

Нейросеть была разработана на базе технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. Новая разработка позволит бизнесу создавать голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центров, которые умеют распознавать человеческие эмоции.

ML-модель работает в потоковом режиме — расшифровка и анализ эмоций происходят прямо во время разговора. Если голосовой помощник считает негатив или грубость абонента, то оповестит о проблемах менеджмент.

Алгоритм умеет определять эмоции не только по содержанию речи спикера, но также учитывает скорость речи, высоту, тембр и другие параметры.

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