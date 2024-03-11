Российские предприниматели рассказали о самых перспективных сферах для запуска стартапа

Самой перспективной сферой для запуска стартапов в ближайшие пять лет является электронная коммерция, на втором месте — IT. О таких выводах рассказали аналитики «Стартап Академии» Школы управления Сколково.

Треть фаундеров компаний (31%), которых опросили в рамках исследования, называют электронную коммерцию наиболее популярной областью для запуска новых проектов. Еще 27% респондентов назвали IT, 12% опрошенных указали финансы и блокчейн.

В числе прочих отраслей респонденты отметили недвижимость и девелопмент (10%), туризм и пищевую промышленность (по 7%). Также опрошенные считают перспективной сферу энергетики и экологии.

Какие преимущества у самых популярных направлений

По мнению предпринимателей, E-com отличается низкими входными барьерами для начала бизнеса. Проектам не нужно арендовать помещение и нанимать продавцов.

49% опрошенных основателей IT-стартапов выделили высокий потенциал роста и масштабирования бизнеса. 14% отметили большой спрос на продукты/услуги в этой сфере, а 12% — гибкость и возможность быстрой адаптации к изменениям рынка.

Фаундеры проектов называют главным преимуществом повышенный спрос на решения и услуги в этом сегменте (20%), также участники исследования отметили высокий потенциал роста (15%) и возможность привлечения внимания инвесторов и венчурных фондов (12%).

Сколько денег предприниматели вложили в свои проекты в 2023 году

Почти четверть опрошенных (24%) инвестировали в развитие своего стартапа от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. 22% вложили 2-3 млн рублей, 15% инвестировали 4-5 млн рублей. При этом сумму в 100-200 тыс. рублей вложили 18% респондентов.

Ключевой проблемой для большинства опрошенных (68% в сфере e-com и 41% в IT) называет дефицит квалифицированных кадров.

Для e-com-стартаперов проблемами также стали недостаток доступного финансирования и инвестиций (18%). Блокчейн-стартаперы отметили проблему ограниченных возможностей для масштабирования бизнеса из-за отсутствия ресурсов (27%) и высокий уровень конкуренции на рынке (21%).

Чего ждут предприниматели в ближайшие три года

Около половины опрошенных (41%) ожидает поэтапного развития своих проектов с умеренным ростом. Пятая часть назвала установление устойчивого позиционирования на рынке. При этом 14% опрошенных заявили о планах закрыть проект.

Опрос проводился в феврале 2024 года среди 1460 основателей малых и микропредприятий, а также основателей стартапов. География — города РФ с населением более 100 тысяч человек.

Ранее аналитики Dsight рассказали о результатах венчурного рынка России за 2023 год. Объем вложение в стартапы сократился на 80% по сравнению с 2022 годом. Эксперты оценили состояние рынка и поделились прогнозами на 2024 год.

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