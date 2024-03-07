Объем инвестиций в российские стартапы в 2023 году упал на 80%

В 2023 году объем вложений в российские стартапы сократился на 80% по сравнению с 2022 годом и составил $84 млн, свидетельствуют данные аналитической платформы Dsight. При этом на 20% выросло число сделок, их в минувшем году было 175, из которых 73% пришлось на проекты посевных и предпосевных стадий. Вместе с тем, сильно сократился размер чеков.

Из исследования «Венчурная Евразия», которое Dsight делал совместно с альянсом торговых и технологических компаний RITA, агентством B1, юридической компанией Nextos и стсртап-хабом SberUnity, следует, что из-за сложной геополитической ситуации инвесторы пересмотрели свои стратегии и портфели и снизили чеки вложений.

Так, средний чек составил $0,48 (против $3 млн в 2022 году), медианный — $0,17 (против $0,6 млн в 2022 году).

Какие инструменты снижения рисков используют участники рынка

В условиях неопределенности участники рынка задействуют механизмы снижения рисков. Например, коллективные инвестиции. Так, в минувшем году интерес представляли краудфандинговые платформы вроде Brainbox, Rounds и Zorko.

Кто активнее всего инвестировал в 2023 году

Число сделок в минувшем году достигло 175, что на 20% больше результата 2022 года. Самыми активными стали частные фонды, обеспечив 38% от всего объема вложений. С их участием заключено 52 сделки. При этом в исследовании подчеркивается, что в 2022 году число сделок с такими фондами было чуть выше —40%. Самыми активными игроками по числу сделок стали фонд ИВФ Республики Татарстан, «Восход», Kama Flow.

В свою очередь, бизнес-ангелы в 2023 году нарастили число сделок на 19%. Доля ангельских сделок по объему вложений достигла 26%.

Существенную роль в венчурном бизнесе в 2023 году играли государственные фонды — с их участием проведена каждая четвертая сделка. При этом такие фонды (Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы и ИВФ Республики Татарстан) обеспечивали самые маленькие чеки на рынке.

Что с зарубежными инвестициями

В минувшем году интерес иностранных инвесторов к российским проектам был еще ниже, чем в 2022 году. Было проведено всего три такие сделки против 11 годом ранее. Так, проект в сфере MedTech привлек $1,5 млн от международной инвестиционной компании. Также $640 тыс. от 27 бизнес-ангелов в UMAY Angel’s Club привлек проект Educate Online. От децентрализованного фонда DF101) $0,5 млн получила платформа для создания торговых ботов на криптовалютном рынке Veles.Finance.

Что ждет российский венчурный рынок в 2024 год

Аналитики прогнозируют:

увеличение числа сделок на 30%, по итогам года ожидается 220 штук;

увеличение объемов вложений: чеки должны вырасти на 20%;

дальнейший рост числа краудфандинговых сделок;

корпоративные инвестиции в проекты на ранних стадиях;

появление сделок-аутлаеров.

Кроме того, инвесторы рассчитывают, что поправки Минэкономразвития, которые разрешают физлицам и инвестфондам участвовать в инвестиционных товариществах, сильно упростит процедуру прямого и венчурного финансирования.

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