«Яндекс» подаст заявку на листинг акций на Мосбирже. Компания уже утвердила дивидендную политику, но не раскрыла ее детали. Сделка о продаже российского бизнеса «Яндекса» была одобрена акционерами 7 марта.
Компания «Яндекс» подаст заявку на листинг обыкновенных акций на Мосбирже. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Яндекс» также сообщил об утверждении политики по выплате дивидендов, но не раскрыл ее детали.
Акционеры нидерландской Yandex N. V. одобрили продажу российского бизнеса «Яндекса» 7 марта. Ранее продажу одобрила комиссия правительства РФ. МКАО «Яндекс» станет головной компаний «Яндекса» и сохранит активы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
Фото на обложке: evgris /
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