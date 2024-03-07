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Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса «Яндекса» в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса «Яндекса» в России. Закрытие сделки пройдет в два этапа – завершение первого ожидается в ближайшие недели.

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса «Яндекса» в России

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» в России. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом «Консорциум.Первый» приобретет у Yandex N.V. контроль в «Яндексе» с долей до 68%. Завершение этого этапа ожидается в ближайшие недели.   

МКАО «Яндекс» станет головной компаний «Яндекса» и сохранит активы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

«"Яндекс" продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления», – сообщили в компании.   

Ранее сделку по продаже бизнеса «Яндекса» одобрила правительственная комиссия. 

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock

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