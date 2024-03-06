Власти одобрили продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по выкупу 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ходом сделки.

Утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд рублей, что на 17,7 млрд меньше, чем было заявлено — 475 млрд рублей. По словам собеседника издания, оставшиеся 3,7% акций уже принадлежат российскому «Яндексу».

Yandex N.V. в начале февраля сообщила, что продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией холдинга выступит российская МКАО «Яндекс».

Акции компании негативно отреагировали на новость о заключении сделки по разделению бизнеса. На открытии торгов на Московской бирже бумаги потеряли 9,27% стоимости — до 2870 рублей.

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