Акции «Яндекса» потеряли 9% стоимости на новости о разделении бизнеса

Акции «Яндекса» негативно отреагировали на новость о заключении сделки по разделению бизнеса. На открытии торгов на Московской бирже бумаги потеряли 9,27% стоимости — до 2870 рублей. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки увеличились на 20% за 1,5 недели.

Утром 5 февраля нидерландская Yandex N.V. сообщила, что продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной компанией холдинга вместо Yandex N.V. выступит российская МКАО «Яндекс».

Основным владельцем этой структуры выступит ЗПИФ «Консорциум.Первый», который объединяет менеджеров компании и ряд инвесторов. Полный состав пайщиков этого ЗПИФ не раскрывается, однако ни у одного из них нет контроля. За менеджерами «Яндекса» останется управление компанией и право принимать ключевые решения через специально созданный «Фонд менеджеров».

Сама Yandex N.V. уйдет с Московской биржи, а МКАО «Яндекс» разместит свои бумаги на торговой площадке. После того, как сделка по продаже российских активов будет одобрена акционерами Yandex N.V. и регуляторами, ЗПИФ «Консорциум.Первый» предложит держателям акций класса А нидерландской компании (эти бумаги торгуются на Мосбирже) «различные опции», чтобы розничные инвесторы стали акционерами МКАО после ее выхода на Московскую биржу.

В компании не уточнили, какие именно «опции» будут предложены.

Yandex N.V. собирается потратить часть полученных средств с продажи российских активов на развитие международных бизнесов. Фото на обложке: PalSand / Shutterstock