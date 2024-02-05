Нидерландский Yandex N.V продаст российские активы за 475 млрд рублей

Yandex N.V. продает бизнес «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Также перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

С 22 января 99,99% в ООО «Яндекс» вместо нидерландской Yandex N.V. владеет Международная компания АО «Яндекс». Оставшиеся 0,01% принадлежат Международному фонду «Фонд Общественных Интересов». МКАО «Яндекс» образовано 27 декабря 2023 года. Структура получила регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский — в так называемом русском офшоре.



Акции компании будут торговаться на Мосбирже. Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский. Компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Компания не раскрывает, кто из ее менеджеров вошел в ЗПИФ «Консорциум.Первый», но они его возглавят. Ожидается, что участниками станут до 50 человек.

Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Infinity Management основателя фонда Leta Capital VC и владельца My.Games Александра Чачавы, АО IT.Elaboration гендиректора депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, фонд «Аргонавт» группы «Лукойл» и компания Meridian-Servis предпринимателя Александра Рязанова. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли.

Также создан «Фонд менеджеров». Он получит спецправа и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров. Например, о существенной реорганизации группы, бюджете, одобрении крупных сделок и изменениях в уставе.

Сделка продажи будет осуществлена ​​в два закрытия. Первое, по собственным прогнозам компании, завершат в первой половине этого года, второе — примерно через семь недель после.

Фото на обложке: Maria Pomelnikova / Shutterstock