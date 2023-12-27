«Яндекс» завершил регистрацию в «русском офшоре»

«Яндекс» закончил процесс регистрации в «русском офшоре». МКАО «Яндекс» получило регистрацию в Специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

Международная компания акционерного общества «Яндекс» получила регистрацию на острове Октябрьский в Калининградской области. Запись об этом появилась в реестре Специального административного района.

Создание нового юридического лица является необходимой процедурой для оптимизации структуры юридических лиц, рассказали РБК в «Яндексе».

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что завершение процесса реструктуризации «Яндекса» сдвинули на первый квартал 2024 года.

25 декабря Банк России зарегистрировал выпуски акций МКАО «Яндекс». Выпуск ценных бумаг является частью подготовки к реструктуризации – это стандартная практика при создании акционерного общества.

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