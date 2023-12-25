Reuters узнал о сдвиге срока завершения реструктуризации «Яндекса»

Reuters узнал об отложении завершения процесса реструктуризации «Яндекса». Планировалось, что его закончат до конца 2023 года, но срок сдвинули на первый квартал 2024 года, рассказали агентству источники.
Завершение процесса реструктуризации «Яндекса» отложено на 2024 год. Об этом агентству Reuters сообщили несколько знакомых с деталями переговоров источников.
Планировалось, что сделку закроют до конца 2023 года. Документы уже переданы юристам, но завершить процесс в этом году не получится, отмечает издание. Теперь целью стоит закрыть сделку в первом квартале 2024 года.
В понедельник 25 декабря Банк России зарегистрировал выпуски акций международной компании акционерного общества «Яндекс». Выпуск ценных бумаг является частью подготовки к реструктуризации. Это стандартная практика при создании акционерного общества.
Фото на обложке: Maria Pomelnikova /
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