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Банк России зарегистрировал выпуски акций МКАО «Яндекс»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России зарегистрировал выпуски акций МКАО «Яндекс». Это обыкновенные акции, привилегированные типа «А» и «Б». В «Яндексе» процесс назвали частью подготовки к реструктуризации, о разногласиях по которой стало известно ранее.

Банк России зарегистрировал выпуски акций МКАО «Яндекс»

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски обыкновенных, привилегированных типа «А» и «Б» акций международной компании акционерного общества (МКАО) «Яндекс». Об этом говорится на сайте Банка России. 

В «Яндексе» рассказали РБК, что выпуск ценных бумаг является частью подготовки к реструктуризации. Это стандартная практика при создании акционерного общества. «Яндекс» регистрирует его в Калиниградской области. 

На фоне новости о регистрации ценных бумаг акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 5%.

Ранее стало известно о разногласиях в вопросе обмена акциями в ходе раздела «Яндекса». Камнем преткновения стали фонды и компании, купившие акции Yandex N.V через западную инфраструктуру, а не через Мосбиржу.

Фото на обложке: evgris / Shutterstock

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