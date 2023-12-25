Банк России зарегистрировал выпуски акций МКАО «Яндекс». Это обыкновенные акции, привилегированные типа «А» и «Б». В «Яндексе» процесс назвали частью подготовки к реструктуризации, о разногласиях по которой стало известно ранее.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски обыкновенных, привилегированных типа «А» и «Б» акций международной компании акционерного общества (МКАО) «Яндекс». Об этом говорится на сайте Банка России.

В «Яндексе» рассказали РБК, что выпуск ценных бумаг является частью подготовки к реструктуризации. Это стандартная практика при создании акционерного общества. «Яндекс» регистрирует его в Калиниградской области.

На фоне новости о регистрации ценных бумаг акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 5%.

Ранее стало известно о разногласиях в вопросе обмена акциями в ходе раздела «Яндекса». Камнем преткновения стали фонды и компании, купившие акции Yandex N.V через западную инфраструктуру, а не через Мосбиржу.

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