Forbes узнал о разногласиях в вопросе обмена акциями в ходе раздела «Яндекса»

Группа инвесторов-потенциальный покупателей активов «Яндекса» не сходится в позиции касательно участия в этом бизнесе российских акционеров нидерландской Yandex N.V., узнал Forbes. Как утверждают источники издания, близкие к ходу переговоров, камнем преткновения стали фонды и компании, купившие акции Yandex N.V через западную инфраструктуру, а не через Мосбиржу.

По словам собеседника издания, есть существенная вероятность, что эти инвесторы не смогут обменять свои акции на акции российского «Яндекса». По оценке другого источника Forbes, в администрации президента в целом возражают против конвертации находящихся на западе бумаг. Причиной несогласия могло стать то, что при обмене доли участников пула крупных инвесторов могут быть размыты.

При этом некоторые акции нидерландской Yandex N.V. приобретались через Мосбиржу. Текущий сценарий сделки допускает их обмен. В частности, акционеры смогут обменять акции, если «калининградский «Яндекс» примет такое решение.

Реструктуризация бизнесе Yandex N.V. продолжается с 2022 года. За это время был рассмотрен ряд сценариев по разделу бизнеса. Для содействия в этом вопросу из Счетной палаты в «Яндекс» перешел Алексей Кудрин. Однако летом он попал под американские санкции, что помешало его участию в сделке, говорили источники.

По первоначальному замыслу предполагалось, что в рамках сделки нидерландский Yandex N.V. создаст дочернюю компанию в особой зоне на острове Октябрьской.

Как ранее рассказывали источники издания, контроль в этой структуре планируется продать консорциуму инвесторов, в числе которых назывались Владимир Потанин, основатель Faberlic и депутат Алексей Нечаев, Иван Таврин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и ВТБ. В Kismet Capital не подтвердили заинтересованность Таврина в активах. В ВТБ также отрицают связь со сделкой.

По состоянию на конец октября оценка «Яндекса» составляла $5,5 млрд с учетом обязательного 50%-ного дисконта на продажу активов иностранцев. Bloomberg сообщал, что по крайней мере часть инвесторов Yandex N.V. сможет обменять акции на бумаги российского «Яндекса».

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