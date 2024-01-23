У главного юрлица «Яндекса» в России сменился владелец

У российского «Яндекса» сменилось юридическое лицо. С 22 января 99,99% в ООО «Яндекс» вместо нидерландской Yandex N.V. владеет Международная компания АО «Яндекс», следует из данных сервиса «Контур.Фокус».

Оставшиеся 0,01% принадлежат Международному фонду «Фонд Общественных Интересов». МКАО «Яндекс» образовано 27 декабря 2023 года. Структура получила регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский — в так называемом русском офшоре.

Ранее сообщалось, что к МКАО «Яндекс» перейдут российские активы голландской Yandex N.V., также она получит новых владельцев, среди которых могут быть российские финансовые и промышленные магнаты.

В октябре в рамках подготовки к реструктуризации бизнеса, которая продолжается с 2022 года, несколько российских ООО, принадлежавших «Яндексу», полностью перешли под контроль нидерландской публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.».

До этого компании принадлежали другим юрлицам, зарегистрированным в Нидерландах или Швейцарии. В пресс-службе «Яндекса» тогда пояснили RB.RU, что изменения — «это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

В январе стало известно, что потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», в числе которых Владимир Потанин и Вагит Алекперов, призвали пересмотреть размер опционного пакета для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина. Бывший глава Счетной палаты Кудрин перешел в «Яндекс» в 2022 году. Предполагалось, что за помощь в разделе бизнеса он получит 5% акций.

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