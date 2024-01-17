Потенциальные инвесторы «Яндекса» хотят пересмотреть опционный пакет Алексея Кудрина — Forbes

Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, а также другие потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса» предложили пересмотреть размер опционного пакета для советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина по результатам реорганизации компании. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Речь идет об опционах на акции субхолдинга голландской Yandex N.V. — это международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс», которая была зарегистрирована 27 декабря 2023 года в специальном административном районе в Калининградской области, уточнил близкий к компании источник.

Предполагается, что к МКАО «Яндекс» перейдут российские активы голландской Yandex N.V., также она получит новых владельцев, среди которых могут быть российские финансовые и промышленные магнаты.

Алексей Кудрин занимает должность советника по корпоративному развитию «Яндекса» с 9 декабря 2022 года. За переход в компанию и помощь в разделении ее российских и международных активов основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций «Яндекса».

Еще один собеседник Forbes отмечает, что 5% были верхней границей пакета акций «Яндекса», который мог получить Кудрин в рамках первоначальной договоренности. Теперь же верхняя планка составляет 2–3%, а потенциальные инвесторы «настаивают на снижении до 1,5%», добавил источник.

Кудрин отказался прокомментировать изданию информацию о размере его опционного пакета, также поступили Аркадий Волож, представитель «Яндекса» и холдинга «Интеррос», президентом которого является миллиардер Владимир Потанин. В «ЛУКОЙЛе», основным акционером которого выступает миллиардер Вагит Алекперов, не ответили на запрос.

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