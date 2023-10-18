«Яндекс» оптимизировал структуру российских юрлиц

Несколько российских ООО, принадлежащих «Яндексу», полностью перешли под контроль нидерландской публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Так, 17 октября ООО «Яндекс Беспилотные Технологии», ООО «Яндекс Музыка», ООО «Яндекс.Вертикали», ООО «Яндекс.Каршеринг» и ООО «Яндекс.Такси» перешли под полный контроль публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.».

Ранее эти компании принадлежали другим юрлицам, зарегистрированным в Нидерландах или Швейцарии.

Еще у части юрлиц «Яндекса» — ООО «Яндекс.Студия», ООО «Яндекс.Такси Технологии» и ООО «Яндекс Фантех» — «Яндекс Н.В.» оказалась в числе новых владельцев с долей 0,1%.

В пресс-службе «Яндекса» RB.RU сообщили, что изменения — «это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

В конце ноября 2022 года «Яндекс» объявил о планах разделить активы группы. В России продолжит работать ряд бизнесов, например автономные автомобили, облачные технологии и др. Их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V., которая планировала выйти из числа акционеров группы компаний и сменить название.

Фото на обложке: evgris / Shutterstock