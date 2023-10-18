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«Яндекс» оптимизировал структуру российских юрлиц

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Несколько российских ООО, принадлежащих «Яндексу», полностью перешли под контроль нидерландской публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

«Яндекс» оптимизировал структуру российских юрлиц

Так, 17 октября ООО «Яндекс Беспилотные Технологии», ООО «Яндекс Музыка», ООО «Яндекс.Вертикали», ООО «Яндекс.Каршеринг» и ООО «Яндекс.Такси» перешли под полный контроль публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.».

Ранее эти компании принадлежали другим юрлицам, зарегистрированным в Нидерландах или Швейцарии.

Еще у части юрлиц «Яндекса» — ООО «Яндекс.Студия», ООО «Яндекс.Такси Технологии» и ООО «Яндекс Фантех» — «Яндекс Н.В.» оказалась в числе новых владельцев с долей 0,1%.

В пресс-службе «Яндекса» RB.RU сообщили, что изменения — «это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

В конце ноября 2022 года «Яндекс» объявил о планах разделить активы группы. В России продолжит работать ряд бизнесов, например автономные автомобили, облачные технологии и др. Их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V., которая планировала выйти из числа акционеров группы компаний и сменить название.

Фото на обложке: evgris / Shutterstock

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